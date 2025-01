Curaçaose regering investeert in professionele ontwikkeling

Minister Shalten Hato van Bestuur, Planning en Dienstverlening heeft vandaag officieel de overeenkomst ondertekend om de samenwerking tussen de Government Academy en het SOAB LearningLab voort te zetten. De regering richt zich hiermee op de professionele ontwikkeling van ambtenaren op alle niveaus. Het streven is om te investeren in de kennis, vaardigheden en competenties van overheidsmedewerkers. Om daarmee de kwaliteit van de publieke dienstverlening structureel te verbeteren. Vaardigheden die worden aangeboden in het programma zijn onder meer leiderschap en klantgerichtheid.

De Government Academy en het SOAB LearningLab fungeren als het centrale coördinatiepunt voor dit programma. In 2025 zal CCP-OOP (Centraal Coördinatiepunt – Overheidsbreed Opleidingsprogramma) verder worden ontwikkeld, er zullen evaluaties komen en er zullen innovatieve trainingen en cursussen worden georganiseerd voor ambtenaren. Tijdens de ondertekening benadrukte minister Hato het belang van investeren in menselijk kapitaal als de belangrijkste kracht achter een efficiënte en innovatieve overheid.