‘Voor corruptie is geen plek in Caribische landen van het Koninkrijk’

Volgens de Nederlandse staatssecretaris Zsolt Zsabó van Koninkrijksrelaties is er voor corruptie, ondermijning en andere vormen van criminaliteit geen plek in een rechtsstaat. Daarom zet hij volgens eigen zeggen samen met Caribische landen van het Koninkrijk in op goed bestuur en het versterken van de rechtsstaat. De staatssecretaris reageerde op vragen van de Nederlandse parlementariër Aukje de Vries over schendingen van integriteit door politici op Aruba en Sint Maarten. Hij erkent dat de aanpak van criminaliteit en corruptie een autonome aangelegenheid is van Kòrsou, Aruba en Bonaire. Maar volgens Zsabó ondersteunt Nederland de landen bij de gezamenlijke doelstelling om te werken aan een sterke rechtsstaat.