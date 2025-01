Europese Unie breidt sancties tegen Venezuela uit

De lidstaten van de Europese Unie hebben vrijdag de sancties tegen Venezuela uitgebreid. Er zijn vijftien nieuwe mensen op de sanctielijst gezet, waarmee het aantal uitkomt op 69. Hun tegoeden worden bevroren en voor hen geldt een reisverbod in de Europese Unie. De vijftien mensen zijn lid van de Nationale Kiesraad van Venezuela, de rechterlijke macht en de veiligheidstroepen. De EU heeft het besluit genomen op de dag dat Nicolás Maduro voor zijn derde termijn als president van Venezuela is geïnaugureerd.

De Europese Unie laat weten dat er vijftien mensen aan de sanctielijst zijn toegevoegd omdat er geen vooruitgang zit in “een door Venezuela geleide dialoog voor het herstel van de democratie en de rechtsstaat, en de aanhoudende ernstige mensenrechtensituatie in het land”, zo meldt de Raad van de Europese Unie. Volgens de oppositie is bij de verkiezingen in juli gefraudeerd met de uitslag. Zij stelt dat Maduro overtuigend is verslagen door oppositiekandidaat Edmundo González Urrutia.