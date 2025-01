Paul Rosenmöller interim-voorzitter op Bonaire

Per 1 januari 2025 is Paul Rosenmöller benoemd als interim-voorzitter van de Raad van Toezicht van Mental Health Caribbean op Bonaire. Hij vervangt de leden van de Raad die tot het einde van 2024 in functie waren. Zijn belangrijkste taak is, naast het houden van toezicht, het begeleiden van de procedure voor de aanstelling van een volledig nieuwe Raad van Toezicht. De vorige Raad trad gezamenlijk op 31 december.

Paul Rosenmöller is een ervaren bestuurder en politicus met sterke betrokkenheid bij Caribisch Nederland. Zijn kennis, ervaring en verbindende kwaliteiten maken hem volgens Mental Health Caribbean bij uitstek geschikt voor deze rol. Sinds 2019 is hij fractievoorzitter in de Eerste Kamer en ook voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.