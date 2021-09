Denny’s gaat weer open

Restaurant Denny’s gaat na een afwezigheid van een paar jaar weer open. Zo schrijft de Amigoe. De nieuwe Denny’s komt in het Eden Mall aan de Caracasbaaiweg, waar eerder Burger King was gevestigd. De vergunningen zouden al zijn aangevraagd en de verbouwing van het interieur is al in volle gang. Naar verluid komen er met de terugkeer van Denny’s 75 tot 100 nieuwe banen vrij. Denny’s was tot 2018 erg populair vanwege haar 24 uur-service en haar uitgebreide menu voor elk moment van de dag.