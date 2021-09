Stoplichten Pietermaai nog zeker 3 maanden uit de running

Het levert al een aantal maanden onnodig gevaarlijke situaties op in Pietermaai: de stoplichten langs het Waaigat, Julianaplein en De Ruyterkade zijn defect. Dat blijven ze voorlopig ook nog, aldus het ministerie van VVRP in reactie aan Paradise FM. Volgens waarnemend secretaris-generaal Giselle Hollander ligt het probleem bij de zogenaamde automaten. Deze zorgen voor de automatische aansturing van de lichten. Een verzoek om nieuwe exemplaren te mogen bestellen ligt al bij het ministerie van Financiën, echter vanwege de huidige economische situatie lijkt goedkeuring van dit verzoek nog niet aanstaande. Om de lichten weer werkend te krijgen moet voor ruim ANG. 100.000 aan onderdelen besteld worden. Zodra het akkoord van de minister van Financiën binnen is kan de bestelling in gang worden gezet en duurt het nog zeker drie maanden voordat de onderdelen binnen zijn.

Hollander roept de gemeenschap op om tot die tijd extra voorzichtig te zijn in het verkeer.