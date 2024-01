Dick Advocaat toch weer in beeld als bondscoach Curaçao

Dick Advocaat is toch weer in gesprek met Curaçao om bondscoach te worden van het nationaal voetbalteam. Dat meldt voetbalbond FFK. FFK hoopt voor eind van de maand de gesprekken met Advocaat succesvol af te ronden. Volgens Nederlandse media zou Advocaat Kees Jansma, voormalig Feyenoord-arts Casper van Eijk en zijn vertrouwde assistent Cor Pot mee willen nemen als onderdeel van zijn technische staf. Aanjager achter de gesprekken is Corendon. De reisorganisatie bezit inmiddels een paar grote hotels op ons eiland. De 76-jarige Advocaat was vorig jaar ook al in beeld als beoogd bondscoach. Gesprekken liepen toen op niks uit. Gisteren beëindigde technisch directeur Dean Gorre zijn periode als interim bondscoach. Die vulde het gat nadat Remko Bicentini wegens tegenvallende resultaten werd ontslagen. Gorre blijft wel trainer van het nationaal vrouwenteam en richt zich nu verder weer op zijn taken als technisch directeur.