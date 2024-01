Voormalig OvJ Gisèle Veen-Jonkhout overleden

De eerste vrouwelijke Officier van Justitie van de Nederlandse Antillen is overleden. Gisèle Veen-Jonkhout overleed vannacht. Veen-Jonkhout ging in 1985 aan het werk binnen het Openbaar Ministerie, en ging bij de ontmanteling van de Antillen in 2010 mee naar het OM van het land Curaçao. Ze was onder andere belast met drugs- en jeugdzaken en ook regelmatig plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie. Veen-Jonkhout kreeg bij het grote publiek bekendheid als de allereerste persofficier van ons eiland. In die functie stond ze regelmatig de media te woord. Zo’n 10 jaar geleden ging ze met de VUT. Gisèle Veen-Jonkhout is 66 jaar geworden.

Gelabeld als Gisele Veen-Jonkhout