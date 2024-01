Bij een ernstig verkeersongeluk op Banda’bou is een bestuurder van een auto zwaargewond geraakt. Eind van de ochtend botsten een grote bus en een personenauto frontaal op elkaar, ter hoogte van Wacawa. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Van de auto is weinig meer over. De brandweer moest het voertuig openknippen om de bestuurder te bevrijden. Die is direct naar het ziekenhuis vervoerd.

Gelabeld als ongeluk wacawa