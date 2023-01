Didi Gregorius bouwt honkbalstadion

Er komt een nieuw honkbalstadion bij Tera Kòrá. Het project is van Mariekson ‘Didi’ Gregorius. De profhonkballer bouwt via zijn stichting Didi Deeds de moderne sportfaciliteit. Naast honkbal kunnen jongeren daar ook voor andere activiteiten terecht. De bouwwerkzaamheden gaan binnenkort van start. Sinds begin dit jaar speelt de Curaçaoënaar voor de Porto Ricaanse club Cangrejeros. Daarvoor stond hij onder contract bij de Philadelphia Phillies en New York Yankees.