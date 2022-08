Didi Gregorius weg bij Philadelphia Phillies

De Curaçaose honkballer Didi Gregorius moet in de Major League op zoek naar een nieuwe club. Philadelphia Phillies heeft afscheid genomen van de 32-jarige sporter. Eind 2019 kwam hij nog over van de New York Yankees. De Phillies hebben het contract van de korte stop ontbonden omdat hij aan slag te weinig zou brengen. In 63 wedstrijden produceerde Gregorius dit seizoen 45 honkslagen, waaronder één homerun. Vorig seizoen sloeg hij de bal dertien keer over de hekken. In zijn beste seizoen bij de Yankees deed hij dat 27 keer. De honkballer kan nu als zogeheten ‘free agent’ bij een andere club in de MLB een contract tekenen.