Curaçao in gesprek over herhaalprik

Het is onzeker of er ook op Curaçao een herhaalprik komt tegen Covid-19. Het GMN-ministerie is hierover in gesprek met Nederland. Tot nu toe zijn de vaccinatierondes gefinancierd door Nederland. Het eiland heeft zelf geen geld om de dure vaccins bij de farmaceutische bedrijven in te kopen. In Nederland komt de herfst eraan, dat is een typisch seizoen voor griep. Dat is de reden dat Nederland in september start met de herhaalprik. De vraag is of dit voor Curaçao noodzakelijk is. Daarover is nog geen beslissing genomen.