Dierenwelzijnsproject actief in wijk Otrobanda

Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur werkt samen met buurtagenten en vrijwilligers op het gebied van dierenwelzijn om vanaf morgen de wijk Otrobanda binnen te gaan. Het doel is om voorlichting te geven over de identificatie en registratie van huisdieren en om bewustwording te creëren over de Wet op Dierenwelzijn en de Wet op gevaarlijke honden. Daarnaast wordt het belang van sterilisatie van huisdieren benadrukt. De mobiele informatiebalie zal gedurende de komende twee weken gevestigd zijn in Colon bij het hoofdkantoor van het Ministerie.

Het ministerie is gevestigd aan de Roodeweg 49. Openingstijden van de balie zijn: Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Voor meer informatie over de sterilisatie van uw hond en/of het plaatsen van een ISO-chip kunt u een WhatsApp-bericht sturen naar Rescue Paws op telefoonnummer 522-5262 of Stichting Dierenhulp op telefoonnummer 561-7171. U kunt ook contact opnemen met het ministerie van GMN via WhatsApp op 566-4466 of ons volgen op sociale media.