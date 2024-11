Verkeerslichten Schottegatweg West/Santo Domingoweg buiten werking

De Dienst Openbare Werken informeert dat de verkeerslichten op de kruising Schottegatweg West/Santo Domingoweg buiten werking zijn. De herstelwerkzaamheden zullen ongeveer twee weken duren. Dat betekent dat de verkeerslichten in die periode niet in gebruik zullen zijn. Dit is het gevolg van een ongeval dat op deze locatie heeft plaatsgevonden. Openbare Werken werkt samen met de aannemer om dit zo snel mogelijk op te lossen. Weggebruikers wordt gevraagd rekening te houden met de situatie bij deze kruising.

De Schottegatweg is een van de drukste verkeersaders van het eiland. Bij het ongeluk zijn de stoplichten flink beschadigd.