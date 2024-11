Prinses Beatrix begint bezoek aan Sint Maarten en Saba

Prinses Beatrix is gisteren begonnen aan haar vierdaagse bezoek aan Sint Maarten en Saba. De voormalige vorstin landde aan het begin van de middag op Princess Juliana International Airport op Sint-Maarten, dat is vernoemd naar haar moeder. In 2006 verzorgde Beatrix hoogstpersoonlijk de opening van de nieuwe terminal van het vliegveld. Donderdag zal ze het vliegveld, dat in 2017 zwaar beschadigd raakte toen orkaan Irma over het eiland trok, heropenen na een grootscheepse renovatie. Beatrix vloog niet met het regeringstoestel naar de Cariben, maar werd met een militair toestel, de Gulfstream, naar Sint Maarten gevlogen.

Haar driedaagse werkbezoek staat naast de heropening van het vliegveld vooral in het teken van het bezoeken van natuur- en educatieve projecten van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), een organisatie waar de prinses beschermvrouwe van is. Vrijdag sluit de oud-koningin haar bezoek af op Saba. Dat eiland heeft de kortste start- en landingsbaan voor commerciële vluchten ter wereld. De Gulfstream mag daar niet landen, alleen kleine propellervliegtuigjes met piloten die een speciale opleiding in Canada hebben voltooid.