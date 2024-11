KLM gaat rechtstreeks vliegen op Georgetown, hoofdstad van Guyana

Vanaf 4 juni 2025 vliegt KLM twee keer per week van Amsterdam naar Georgetown, de hoofdstad van het olierijke Guyana, met een tussenstop op Sint-Maarten. Dit biedt reizigers een nieuwe bestemming in Zuid-Amerika en een extra reismogelijkheid naar Sint-Maarten. KLM zal deze nieuwe route op woensdag en zaterdag vliegen met een Airbus 330-200. Guyana is buurland van Suriname. Volgens de KLM is de verbinding gericht om een markt ‘met een sterke zakelijke en toeristische groei’.

Georgetown, bekend om zijn ongerepte natuur, biedt ook veel kansen in de opkomende zakelijke markt van Guyana. Zo schrijft KLM.