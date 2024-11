Nederland overweegt verantwoordelijkheid over te nemen van de vuilstort bij Lagun

Nederland overweegt de verantwoordelijkheid over te nemen van de vuilstort bij Lagun. Dat meldt de website ‘Dossier Koninkrijksrelaties’. Een recent rapport van Inspectie Leefomgeving en Transport maakt melding van jarenlang wanbeheer. Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Zsolt Szabó, heeft nog geen beslissing genomen of Nederland daadwerkelijk een bestuurlijke ingreep gaat doen. Experts van de Milieugevallen Dienst van het RIVM reizen in ieder geval vandaag naar Bonaire om onderzoek te doen naar de risico’s voor de volksgezondheid van de telkens oplaaiende branden bij de vuilnisplaats. Gezaghebber John Soliano had gevraagd om bijstand.

De experts zullen op verschillende plekken onderzoek doen om meer duidelijkheid te krijgen over schadelijke stoffen die mogelijk in de omgeving terecht zijn gekomen. De onderzoekers gaan monsters meenemen om te onderzoeken in Nederland, zodat duidelijk wordt wat de mogelijke risico’s zijn voor de gezondheid voor mensen en milieu.