Discussie rondom vaccinaties op de werkvloer nog niet voorbij

De discussie rondom vaccinaties op de werkvloer laaide al eerder op toen een supermarkt een vaccinatie of testverplichting vroeg van werknemers. Deze lijkt voorlopig nog niet voorbij. Volgens de Stichting Consumenten Belangen Curaçao grijpt de overheid te weinig in bij bedrijven die hun werknemers verplichten om te vaccineren, waarbij ook The Gym @ Lionsdive werd genoemd vanwege hun vaccinatieoproep voor spinning lessen. Beide partijen reageren vandaag op Paradise FM.

Maria van Os van Stichting Consumenten Belangen: “Het vragen van vaccinatie of medische gegevens is geen grijs gebied, maar overtreding van de grondrechten.”

Johan van Schooten van The Gym @ Lionsdive: “We respecteren iedereens keuze om wel of niet te vaccineren, maar een veilige omgeving creëren is voor ons belangrijk en in onze afgesloten ruimte is het risico groter.”