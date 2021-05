Eén persoon heeft afgelopen dag positief getest op het coronavirus. In totaal zijn er 665 tests afgenomen, dat is een positivity rate van 0,15 procent. Ook zijn er weer acht personen genezen verklaard. Het totaal aantal actieve besmettingen daalt daarmee naar 60. Er zijn geen coronapatiënten overleden, wel liggen er nog 18 coronapatiënten in het ziekenhuis, twee minder dan gisteren. Er liggen nu nog 15 personen op de IC.

