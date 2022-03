De Antillenkring organiseert morgen een discussieavond over de oorlog in Oekraïne. Tijdens de discussieavond, die om 19.00 uur begint, zal er gesproken worden over de oorzaken van de oorlog in Oekraïne en de mogelijke gevolgen ervan, ook voor Curaçao. De discussie zal worden ingeleid door socioloog Brede Kristensen in de grote zaal van Fundashon Pro Bista. De kosten zijn vijftien gulden per persoon.

De Antillenkring is een informele groep die om de maand bij elkaar komt om van gedachten te wisselen of lezingen te volgen over verschillende onderwerpen. Voorbeelden van onderwerpen zijn Engelse literatuurgeschiedenis, culturele onderwerpen of grote wereldgebeurtenissen.