Mondkapjesplicht luchtvaartmaatschappijen verdwijnt

Luchtvaartmaatschappijen KLM, TUI en Corendon gaan passagiers per 23 maart niet meer verplichten om een mondkapje te dragen. De maatschappijen zien er het nut niet meer van in. Zij zijn bang dat het draagvlak voor het dragen van een mondkapje nog meer afneemt, nu de meeste coronamaatregelen zijn opgeheven. De kans is groot dat passagiers agressief worden als ze nog steeds een mondkapje moeten dragen, terwijl dit op andere plekken niet meer hoeft. KLM is met de Nederlandse regering in gesprek om de regels aan te passen.

