DMO/SKO nieuwe beheerders parkeerplaatsen in de binnenstad

Downtown Management Organisation (DMO) en Socsiedat di Komersiantenan di Otrabanda (SKO) worden de nieuwe beheerders van de parkeerplaatsen in de binnenstad. Zo zegt DMO-voorzitter Mahesh Mukhi tegen het Antilliaans Dagblad. Volgens Mukhi hebben de organisaties lang hun best gedaan om de parkeergelegenheid onder hun hoede te krijgen. DMO en SKO willen de opbrengsten van de parkeerplaatsen investeren in verbetering en onderhoud van de binnenstad.

