Docuserie over Curaçaose honkbal in première

Vandaag wordt de eerste aflevering uitgezonden van ‘Homerun Curaçao’. In deze docuserie wordt de cultuur rondom honkbal onderzocht. Curaçao is de hofleverancier van de MLB. Wat is het geheim achter dit opmerkelijke succes, vragen de makers zich af. In de serie komt onder andere Hensley Meulens, de eerste Curaçaoënaar die de MLB bereikte, aan het woord. De driedelige serie is van Omroep Zwart en producent IDTV en is te zien op NPO 3. Homerun Curaçao gemist? Terugkijken doe je op NPO3.nl