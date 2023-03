Dolfijn Serena nog springlevend

Voormalig Seaquarium-dolfijn Serena is in leven en kerngezond. Dat bevestigt hoofd-dolfijntrainer op Curaçao George Kieffer aan Paradise FM. De Nederlandse stichting Animal Rights sprak deze week vermoedens uit dat Serena in haar nieuwe onderkomen in Saudi-Arabië zou zijn overleden. Volgens Kieffer wil Animal Rights met de geruchten de controverse in stand houden en daarmee donaties binnenhalen. Vijf Curaçaose dolfijnen verhuisden vorig jaar naar het Fakieh Aquarium in Jeddah. Dierenorganisaties hadden zorgen over het welzijn van de dieren. In augustus overleed dolfijn Mosa door tegen de wand van het bassin te zwemmen.