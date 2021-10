Dominee Kikkert distantieert zich van uitspraken pastors

Dominee Jacob Kikkert van de protestantse wijkgemeente Fortkerk herkent zich niet in de woorden van pastor Said Flores en pastor Michael Look. De respectievelijk voorzitter en secretaris van de Vereniging Christelijke Pastoren zetten onlangs vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de rechtspraak. Die zou in het geding zijn door de seksuele geaardheid van de huidige president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Volgens dominee Kikkert zijn de uitspraken niet alleen homofoob, maar ook vijandig tegenover homoseksuelen. Net als hijzelf, zijn er ook andere priesters, geestelijken en dominees die niet achter de woorden van de pastors staan, zegt Kikkert. Hij wil daarom namens de wijkgemeente Fortkerk afstand nemen van de uitspraken van de pastors.