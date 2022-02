Donatie voor HIV-stichting Curaplus

Stichting Curaplus kan weer HIV-sneltesten aanbieden. De HIV-preventiestichting heeft hiervoor een donatie gekregen van Fundashon Plòns Kòrsou. De cheque van ruim 30.000 gulden is deze week overhandigd.

De hiv sneltest vindt plaats via een vingerprik waarbij een druppel bloed wordt afgenomen. Binnen dertig minuten heb je de uitslag. Curaplus heeft een tijd geen hiv-testen kunnen uitvoeren. De overheid is nooit met de beloofde subsidie over de brug gekomen. Het aantal hiv-besmettingen is in de afgelopen twee jaar toegenomen. Exacte cijfers zijn er niet.