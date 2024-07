Douane op Nijmeegse Vierdaagse

Een groep van acht douaniers is gisteren richting Nederland vertrokken. De toezichthouders doen mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Dit is de 32e keer dat een delegatie van de Douane aan het sportieve evenement deelneemt. De grootste wandelprestatietocht ter wereld telt meer dan 45.000 deelnemers. Zij zullen vier dagen 30, 40 of 50 kilometer wandelen in de Waalstad met als doel het felbegeerde 4Daagsekruisje. De Vierdaagse is dit jaar van 16 tot en met 19 juli.

Gelabeld als douane Nijmeegse Vierdaagse