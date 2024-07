Statenvoorzitter maakt debuut in bestuur Parlatino

Charetti America-Francisca is lid van het dagelijks bestuur van Parlatino. Afgelopen vrijdag nam ze voor het eerst deel aan de vergadering van de zogeheten ‘Mesa Directiva’. Het Latijns-Amerikaanse parlement is gevestigd in Panama stad. Tijdens de vergadering zijn er meerdere voorstellen besproken, waaronder de viering van 60 jaar Parlatino. Dit jubileum wordt later dit jaar gevierd. Leden van het dagelijks bestuur worden gekozen. Elk termijn duurt twee jaar. De Curaçaose Statenvoorzitter is verantwoordelijk voor het secretariaat voor Interparlementaire Betrekkingen.