Eerste Tula beurs uitgereikt

Liam Mau-Asam is de eerste ontvanger van de Tula beurs. Deze scholarship is door het Nederlandse ministerie van Onderwijs in het leven geroepen in het kader van het herdenkingsjaar slavernijverleden. De Radulphiaan krijgt 10.000 euro. Dit bedrag mag hij gebruiken om het collegegeld te dekken of om zijn studielening af te lossen. Na de zomer gaat Liam naar Tilburg voor de opleiding docent geschiedenis. Tijdens zijn studie zal hij onderzoek moeten doen naar de slavernij en de koloniale geschiedenis van het Koninkrijk. Dat is een voorwaarde van de beurs die naar verzetsheld Tula is vernoemd.

2 kandidaten

In totaal waren er twee kandidaten. Zij moesten onder andere een motivatiebrief, een essay van 350 woorden over de rehabilitatie van Tula en een referentiebrief van de school aanleveren. Volgens de selectiecommissie waren Liams toewijding aan geschiedenis, zijn visie op docentschap en zijn zelfstandigheid doorslaggevend. Ook was de commissie onder de indruk van zijn planmatige aanpak bij het kiezen van de Hogeschool.

Hoewel Evara Leoneta van Kolegio Alejandro Paula de Tula beurs aan zich voorbij zag gaan, zal het OWCS ministerie haar ook betrekken bij relevante evenementen. Bovendien zal het ministerie de twee studenten faciliteren om op Curaçao aan de slag te gaan na voltooiing van hun opleiding.