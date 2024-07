Drie arrestaties in onderzoek naar kopen van stemmen op SXM

Het Sint Maartense parlementslid Akeem Arrindell is vandaag gearresteerd. Samen met Kevin Maingrette en nog een andere personen wordt hij verdacht van het kopen van stemmen en deelname aan een criminele organisatie. Met de gekochte stemmen werd Arrindell verkozen tot het parlement. Zijn werkplek in het parlementsgebouw is ook doorzocht. Het onderzoek met de codenaam ‘Aconitum’, wordt uitgevoerd door de Landsrecherche, onder leiding van het Openbaar Ministerie Sint Maarten. De onderzoekers richten zich op de periode rond de parlementsverkiezingen van januari 2024. Meer aanhoudingen en doorzoekingen worden niet uitgesloten. Iedereen die is benaderd met aanbiedingen om hun stem te verkopen of iedereen die weet van iemand die probeert stemmen te verkopen of te kopen, wordt dringend verzocht dit te melden bij de anonieme tiplijn van KPSM 9300.

Stemmen kopen/verkopen is een ernstig misdrijf dat de integriteit van verkiezingen in gevaar brengt en corruptie voedt. Aconitum is gericht op het handhaven van de integriteit, eerlijkheid en het fundament van het democratische proces.