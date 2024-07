Falsidesk voor controle valse documenten op Hato

Curaçao kent sinds gisteren een Falsidesk. Dit is een kantoor op luchthaven Hato waar reis-, identiteits- en verblijfsdocumenten worden gecheckt op echtheid. Om de grenscontrole te versterken is de politie gestart met dit project. Falsidesk valt onder het departement Vreemdelingentoezicht & Grensbewaking van de politie. Binnen deze afdeling werkt een expert van de marechaussee bijgestaan door lokale agenten. Curaçao heeft momenteel zeven agenten die succesvol de opleiding ‘Documentencontrole 2’ hebben afgerond. Deze gecertificeerde tweedelijns documentenonderzoekers kunnen de kenmerken van vervalsing van documenten, maar ook kaarten en geld herkennen.

Daarnaast fungeert Falsidesk als een samenwerkingspunt tussen verschillende autoriteiten, waaronder politie, douane en internationale organisaties. In 2025 is het de bedoeling dat Curaçao een persoon naar Nederland stuurt om deel te nemen aan de DOC 3 cursus, zodat Curaçao ook een lokale expert heeft en niet afhankelijk is van de marechaussee. DOC 3 is bedoeld voor opsporingsbeambten die zich specialiseren in documentcontrole en vaak in een leidinggevende of coördinerende rol opereren binnen hun organisatie.