Drie illegale tandartsen aangepakt

Een speciaal opsporingsteam heeft gisteren drie illegale tandartspraktijken gesloten. Dat meldt meldt de Amigoe. In Berg Altena deed een Venezolaan zich voor als tandarts, hij werd hier vorig jaar ook al op betrapt. De man is overgedragen aan de Immigratiedienst, omdat hij daarnaast illegaal op het eiland verblijft. In Santa Maria ging het om een Colombiaan die niet over de juiste papieren beschikte om zijn werk te mogen uitoefenen. Ditzelfde gold ook voor de Venezolaan met een praktijk aan de Perseusweg. De praktijken zijn gesloten en de mannen zijn aangehouden. Justitie en de inspectie van Volksgezondheid zullen zich verder over de zaken buigen.

Het speciale opsporingsteam bestaat uit inspecteurs van de SVB, de politie, SOAW en de Stichting Belastingaccountantsbureau.