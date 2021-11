Drie jaar cel voor ex-directeur RdK in hoger beroep

Voormalig RdK-directeur Roderick van Kwartel is ook in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor omkoping. De rechter achtte net als de rechter in Eerste Aanleg bewezen dat van Kwartel en drie andere bestuursleden steekpenningen hebben gevraagd van het bedrijf Count/AOT. Het bedrijf deed mee in het aanbestedingstraject voor de nieuwe strategische partner voor de raffinaderij. Van Kwartel was destijds aangesteld om die strategische partner te vinden om de raffinaderij én de Bullebaai-installaties te exploiteren. De drie andere verdachten, de voormalige technisch manager Gilbert Gregory Cijntje, mechanical inspector Michèle Mario Kinburn en externe consultant Ashley Isidora zijn eveneens veroordeeld en krijgen ieder 30 maanden celstraf.