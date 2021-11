Korting voor studenten ABC-eilanden op tickets TUI

Studenten uit Aruba, Bonaire en Curaçao die in Nederland studeren kunnen voor kerst op een korting op vliegtickets van TUI rekenen. Reizen naar de ABC-eilanden rond kerst zijn erg populair. De ticketprijs loopt doorgaans door de grote vraag hoog op. Daardoor is het voor sommige studenten lastig om rond die periode hun familie te bezoeken. Studenten met een geldige studentenkaart of toelatingsbewijs van een opleiding kunnen dertig procent korting krijgen op vliegtickets in de periode van vijftien december 2021 tot en met 22 januari 2022. Boekingen zijn vanaf maandag 15 november mogelijk bij de TUI reisbureaus op Curaçao en Aruba en de TUI reisbureaus in de zeven grote steden in Nederland.