Drie mensen zijn gisteren overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Een persoon overleed in het ziekenhuis, twee overleden in een verzorgingshuis. In de maand januari was er een overlijdenspiek: in totaal eiste het virus aan 43 mensen het leven. Gisteren kregen 44 mensen een positief testuitslag, van in totaal 1.361. Het aantal bekende actieve gevallen is 1.554.