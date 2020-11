Verdachte aangehouden voor moord Brievengat

De Curaçaose politie heeft vandaag de 21-jarige Alexander Deonicio gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht dat hij op 16 september op een 19-jarige man heeft geschoten die samen met zijn vriendin in een auto zat bij een snek aan de Kaya Augusto Boelijn in Brievengat. Na de beschieting reed de vriendin met de gewonde weg richting een appartementencomplex in Cas Cora. Daar aangekomen bleek de man al overleden.

De politie heeft eind vorige week de portretten verspreid van drie mannen die worden verdacht van moord. Het gaat behalve om de nu gearresteerde Alexander Deonicio om de 21-jarige Xiomar Winklaar die begin dit jaar een moord heeft gepleegd in de Kaya Neblina in Seru Papaya. Ook wordt er gezocht naar de 35-jarige Jermaine Sintjacoba die wordt verdacht van een moord op 22 mei 2020 in Veeris. De politie gaf ze 2 x 24 uur om zich te melden. Daarna zou er gericht naar ze worden gezocht.