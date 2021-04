De politie heeft vanochtend drie overvallers opgepakt die kort daarvoor een minimarket hadden overvallen in de buurt van de Ronde Klipweg. De politie trof de mannen aan op de Kaminda Rignald Recordino. Op het moment dat een van de overvallers weg probeerde te rennen, heeft een agent meerdere kogels afgevuurd. De man raakte daarbij gewond. Net als zijn twee mede overvallers is hij gearresteerd. Een van de kogels kwam terecht in de deur van een huis. De bewoonster van het huis raakte daarvan zo in paniek dat een ambulance moest komen om haar medische hulp te verlenen.