Drie weigerambtenaren bij Kranshi

Drie ambtenaren van Kranshi hebben principiële bezwaren tegen het trouwen van lgbt-koppels. Ambtenarenvakbond Abvo is hierover in gesprek gegaan met het ministerie van BPD. Na de uitspraak van de Hoge Raad op 12 juli kaartten de drie werknemers hun zorgen aan bij hun chef. Deze stelde Abvo op de hoogte. Vorige week vond het eerste gesprek met het ministerie over deze weigerambtenaren plaats. Binnen drie weken is er een vervolgvergadering. Kranshi kan nu nog een uitzondering maken voor ambtenaren die uit gewetensnood geen homohuwelijk willen sluiten. Zij hoeven dat niet te doen als de burgerlijke stand ervoor zorgt dat andere trouwambtenaren hiervoor wel beschikbaar zijn. Vooralsnog zijn er voldoende trouwambtenaren die geen problemen hebben met het homohuwelijk. Abvo-bestuurslid Gregory Wilson wil echter dat er wetgeving komt die ambtenaren vrijstelt van bepaalde taken als deze tegen hun geweten ingaan.

Gelabeld als ABVO kranshi lgbt-koppels weigerambtenaren