Driehoeksoverleg Campo Alegre

Ondanks meerdere pogingen is Campo Alegre nog steeds niet verkocht. De minister van Justitie houdt daarom volgende maand een driehoeksoverleg met onder andere het OM over de veilingvoorwaarden. Het openluchtbordeel zou eerst in juni vorig jaar geveild worden. Dat werd daarna uitgesteld naar september. Ook deze veiling ging niet door omdat de geïnteresseerde partijen niet aan de veilingvoorwaarden voldeden. Een van de eisen is dat het complex zijn functie als bordeel behoudt. Om ervoor te zorgen dat het complex een nieuwe eigenaar krijgt, wordt er gekeken naar mogelijke versoepelingen van de veilingvoorwaarden.