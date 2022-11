Drijvende waterzuiveraar in 2024 in Curaçaose wateren

‘Xploration OceansX’ klinkt als een sci-fi filmtitel. Het project is in werkelijkheid een drijvende waterzuiveraar die werkt op schone energie en 1 miljoen liter drinkwater per dag levert. Doel is deze waterzuiveraar vanaf 2024 in te zetten voor noodhulp in het Caribisch gebied. Onlangs sprak de Nederlandse initiatiefnemer met minister Cijntje van Economische Ontwikkeling. Eind deze maand komt OceansX terug voor een presentatie aan de voltallige ministerraad. Daarna volgt een presentatie aan de Rijksministerraad waarna het project van start kan gaan. Als alles volgens plan verloopt wordt Xploration Coastline in 2024 op Curaçao gestationeerd.

OceansX is een sociale onderneming die in 2019 werd opgericht door Berend van de Kraats. De Xploration Coastline is een innovatieve missie die ontwikkeld wordt in samenwerking met lokale ondernemers, universiteiten, humanitaire hulporganisaties en de overheid. Inmiddels zetten bijna 50 mensen zich in voor deze beweging en wordt er aan zes Xploraties gewerkt.

Een van de eerste dingen die tijdens een humanitaire (natuur-)ramp geregeld moet worden, is schoon drinkwater. Op dit moment zorgen hulporganisaties ervoor dat er per schip of helikopter drinkwater naar de eilanden wordt gebracht zodat de lokale bevolking deze eerste levensbehoefte binnen handbereik heeft. Dit is veelal reactief, duur en laat veel plastic achter. Xploration Coastline kan daar verandering in brengen.