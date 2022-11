Sarpa trekt ook de stekker uit op Aruba

De Colombiaanse luchtvaartmaatschappij Sarpa stopt ook met de vluchten tussen Aruba en Colombia. Vanaf 10 januari vliegt de maatschappij niet meer op de koningin Beatrix luchthaven. Eerder maakte Sarpa bekend niet meer Curaçao aan te zullen vliegen. De vluchten naar Aruba zouden in de eerste instantie wel doorgaan. De vliegmaatschappij wijt het moeilijke besluit aan de verslechterde economie en de moordende concurrentie. Ook de hoge brandstofprijs wordt als reden genoemd om te stoppen. De eerste commerciële vlucht van Sarpa tussen Aruba en Barranquilla werd in januari uitgevoerd. In mei werd Medellin in het vluchtschema opgenomen. Inmiddels zijn er meerdere maatschappijen die op deze route vliegen.