Dronken chaufeur zorgt voor stroomuitval

Verschillende wijken aan de oostkant van Curaçao hebben gisteren bijna drie uur lang zonder stroom gezeten. Dat was het gevolg van een ongeluk met een pick-up bij Seru Grandi. De chauffeur, een Europese Nederlander die onder invloed was van alcohol, verloor de controle over zijn wagen en reed een lichtmast omver. Door de klap viel die om. De politie besloot de weg af te sluiten waar het ongeluk had plaatsgevonden; er was sprake van een gevaarlijke situatie omdat verschillende elektriciteitskabels over de weg hingen.

Door dit ongeval zaten verschillende wijken zonder stroom. Daarop werd de hulp van Aqualectra ingeroepen om assistentie te verlenen. De politie heeft de bestuurder aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Hij zal verantwoordelijk worden gehouden voor de schade die hij heeft veroorzaakt.