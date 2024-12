Derde dodelijke verkeersslachtoffer op Aruba in minder dan een week

Op Aruba is vanochtend de 13e verkeersdode van dit jaar gevallen. Het gaat om een 62-jarige vrouw, zo meldt de website NoticiaCla. Het is het derde dodelijke verkeersslachtoffer in minder dan een week op ons buureiland. Maandagochtend rond half twaalf ontving de politiecentrale een melding van een ernstig ongeluk in Santa Cruz. Politie en ambulance arriveerden met spoed ter plaatse. Op de locatie trof de politie een rode Hyundai Getz aan die op de een of andere manier op de verkeerde weghelft was beland en frontaal in botsing was gekomen met een witte GMC. De ambulance heeft alles gedaan om het slachtoffer in de Hyundai te helpen, maar helaas mocht dit niet baten.

Forensische politie, slachtofferhulp, verkeersexperts, de verkeerschef en een hoge commissaris van politie waren aanwezig op de plek van het ongeval. Het onderzoek is in handen van de verkeersafdeling. Het Korps Politie Aruba betuigt zijn medeleven aan de familie van de overledene en geeft de volgende boodschap aan alle automobilisten: houd u aan de verkeersregels en -wetten. Rijd niet onder invloed en gebruik geen mobiele telefoon tijdens het rijden!

PORTRET NoticiaCla