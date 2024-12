Succesvolle afronding schoolbezoeken in het kader van de Bewustwordingscampagne ‘Arma ta Karma’

De eerste fase van de bewustwordingscampagne ‘Arma ta Karma’ is succesvol afgerond. Dat heeft het ministerie van Justitie bekend gemaakt. Tijdens deze fase heeft het team negen middelbare scholen bezocht en de Justitiële Jeugdinrichting. Daarmee zijn meer dan 1100 jongeren bereikt. Het team bestond uit verschillende influencers binnen de Curacaose gemeenschap, waaronder dj’s. De centrale boodschap van ‘Arma ta Karma’ is om jongeren bewust te maken van de risico’s en gevolgen van illegaal vuurwapenbezit. Een belangrijk moment in deze fase was de lancering van een videoclip door de bekende rapartiest Dongo, die in het kader van de campagne is uitgebracht. De videoclip heeft inmiddels meer dan 100.000 views behaald.

Bovendien heeft het ACOC, in samenwerking met Extra Digital en diverse populaire platforms, zoals de podcast Hustisia Seguridat i Abo, Mòru Bondia, de podcast van MissJD en Zaidi, en TV Direct, een groter publiek kunnen bereiken. Het ACOC, dat ressorteert onder het Ministerie van Justitie, richt zich op een integrale en bestuurlijke aanpak van ondermijning op Curaçao. De ‘Arma ta Karma’ campagne vormt een belangrijk onderdeel van deze aanpak. Medewerkers van het Korps Politie Curaçao (KPC), Openbaar Ministerie (OM) en de Uitvoeringsorganisatie Justitiële Zorg (UOJZ) maakten ook onderdeel uit van het team dat de verschillende scholen heeft bezocht. De respons van de jongeren op de campagne is positief; zij gaven de campagne en de boodschap een cijfer tussen de zeven en tien