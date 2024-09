Drugs uit Colombia werd via ‘narco-compost’ naar Nederland gesmokkeld

Justitie in Colombia heeft een omvangrijk smokkelnetwerk blootgelegd dat grote partijen cocaïne vanuit het Zuid-Amerikaanse land naar Nederland vervoerde. Dankzij verklaringen van verdachten, en met hulp van buitenlandse opsporingsdiensten, zijn ook de afnemers in Nederland bekend geworden. De drugs werden vervoerd via ‘narco-compost’: kunstmest gemengd met verdovende middelen. Ook werd cocaïne tussen ladingen steenkool, houtskool en koffie naar Nederland verscheept.

De drugshandel werd vooral gecoördineerd in Tolima, een departement in het westen van het land. Maar ook andere locaties speelden een rol in de criminele organisatie. Op het moment van ontmanteling van de drugsbende werd een ton coke ontdekt, zo melden media in Colombia vandaag.