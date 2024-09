Vragenuur over overeenkomst raffinaderij uitgesteld

Het vragenuur met minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas over de raffinaderij, dat vandaag stond gepland, is uitgesteld. Dat is gebeurd op verzoek van de premier. Onderwerp van het vragenuur, dat was aangevraagd door Statenlid Quincy Girigorie van de PAR, is de ‘status van de overeenkomst tussen de Refineria di Kòrsou en PdVSA’. Een nieuwe datum voor de bijeenkomst is dinsdag 3 oktober. Girigorie noemt het een heel urgent onderwerp omdat het gaat over onderhandelingen tussen de raffinaderij en PdVSA en de claimvan 1 miljard dollar die Curacao heeft gelegd op de Venezolaanse staatsoliemaatschappij

In zijn brief schrijft Girigorie: “Zoals algemeen bekend is, heeft RdK op 19 december 2023 een ‘settlement agreement’ met PdVSA ondertekend, gebaseerd op een claim van ongeveer één miljard dollar die RdK bij de rechtbank heeft ingediend vanwege het gebrek aan onderhoud van de faciliteiten door PdVSA. In een recent interview op 12 september heeft de premier verklaard dat deze onderhandelingen zijn gestopt omdat de persoon die aan het onderhandelen was, een andere opdracht heeft gekregen, waardoor de onderhandelingen zijn stilgelegd en opnieuw moeten worden gestart.” Girigorie wil meer duidelijkheid.