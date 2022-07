Drugssmokkelaar doodgeschoten bij actie Kustwacht Caribisch gebied

Bij een actie van de Kustwacht in het Caribisch gebied is vandaag een drugssmokkelaar doodgeschoten. De Kustwacht kwam in actie toen ze een verdachte gofast wilden aanhouden. De bemanning van de boot besloot weg te varen, waarop de Kustwacht meerdere kogels afvuurde. Eén van de opvarenden is daarbij dodelijk geraakt. Daarop wist de Kustwacht de boot aan te houden. Vijf opvarenden werden gearresteerd en het lichaam van de zesde persoon is in beslag genomen. Er was veel drugs aan boord van de gofast. Volgens de Kustwacht waren twee pick-upwagens en een busje nodig om alle drugs te vervoeren. De zaak is nog in onderzoek.