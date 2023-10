Duck Donuts opent eerste filiaal op Curaçao

Duck Donuts is nog geen gevestigde naam op Curaçao. Maar als het aan William Paardekooper ligt, verovert de Amerikaanse franchise binnenkort de lokale markt. In december opent het eerste filiaal bij de airport. Er zijn ook al plannen voor een tweede vestiging in de binnenstad. Paardekooper ontdekte de donutzaak tijdens een zakenreis naar de VS en raakte in de ban van de zoete snack. De gecustomizede donuts worden voor de ogen van de klant gebakken. Vooral kinderen vinden het leuk om dat te zien. Paardekooper is ook van plan om het merk op Aruba, Bonaire en Sint Maarten te introduceren. De licentie daarvoor heeft hij al in handen.

Paardekooper verwacht dat de donuts als zoete broodjes over de toonbank gaan. Tussen 2006 en 2010 importeerde hij dagelijks duizend donuts uit Aruba van Dunkin’ Donuts. Dat deed hij op bestelling. Doordat de eigenaren van Baskin Robbins de franchise van Dunkin’ in handen hebben is hij in goed overleg gestopt met deze side business. Nu komt daar een nieuw concept voor in de plaats. Duck Donuts heeft momenteel 130 vestigingen wereldwijd.

