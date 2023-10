Landmacht rond projecten bij Hermanus en Shete Boka af

De landmacht heeft met succes twee belangrijke projecten afgerond voor Carmabi. In Hermanus zal volgend jaar een uitkijktoren worden gebouwd bij de Salinja zodat bezoekers dan kunnen genieten van het uitzicht. Als voorbereiding hierop hebben de militairen het pad dat naar de toren leidt verbeterd. In Shete Boka is bij Boka Pistol de bouw van een wachttoren voltooid. Deze uitkijktoren is voor de bewaker van die nu een beter zicht heeft op de geparkeerde auto’s. Carmabi hoopt daarmee auto-inbraak te voorkomen. Bovendien kan de bewaker beter zien of toeristen tegen de regels in over de rotsen afdalen naar de spuiter. Deze verbeteringen aan de infrastructuur vergroten de veiligheid van de natuurgebieden.