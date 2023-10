Interim-directeur VPCO benoemd

De VPCO heeft een tijdelijke vervanger gevonden voor Maghalie van der Bunt-George. Bert Velthuizen is per direct benoemd tot interim-directeur van het protestants christelijke schoolbestuur. In het verleden bekleedde hij al deze functie. De laatste jaren was hij directeur van de havo-vwo school. Vorige week werd bekend dat Van der George-Bunt haar ontslag had ingediend. Ze zat niet op een lijn met het bestuur. Inmiddels heeft het VPCO-bestuur stappen ondernomen om een projectteam samen te stellen voor het ontwikkelen van een nieuw governance model.